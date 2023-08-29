Бионический протез может то, что не под силу другим устройствам

Жительница Германии Доминика одной из первых в стране бесплатно получила бионический протез. Как передаёт NTD, он напечатан на 3D-принтере и одобрен врачами. С его помощью женщина сможет осуществить свою мечту — выгуливать собаку и одновременно отвечать на звонок по телефону.

Жительница Германии Доминика примеряет новый протез — бионическую руку. Этого дня ждала долго. Мечтала о том, когда сможет выгуливать собаку и одновременно отвечать на звонок по телефону.

Доминика родилась без нижней части руки. А сейчас одна из первых в Германии бесплатно получит бионический протез британской компании Open Bionics. Он напечатан на 3D-принтере и одобрен врачами. Протезы оплачивает немецкая государственная страховая компания.

ДОМИНИКА ФРИЧ, жительница Майнца: Я просто хочу быть как все. Хочу взять в одну руку вилку, в другую нож, и нарезать свой шницель. Это такие простые действия, но у меня этого нет.

У Доминики были уже разные протезы, но все они тяжёлые и не особенно функциональные. Когда завтракает на работе, бутерброды ей делают коллеги. С обычным протезом самой это не под силу. Бионическая рука даст больше возможностей.

БЕРТИНГ ГИЛЛЕБАГ, сотрудник компании Open Bionics: Преимущество этого протеза в том, что можно управлять каждым пальцем. К тому же он лёгкий. Поскольку мы делаем протезы с помощью 3D-принтера, нам удаётся намного снизить их вес.

В бионическом протезе есть мио-датчики, считывающие электрические сигналы, которые появляются при напряжении сохранившейся мышечной ткани. Полученные данные поступают в микропроцессор протеза и преобразуются в команды для моторов, управляющих искусственной конечностью.

ДОМИНИКА ФРИЧ: Это так здорово! Такое чувство, что у меня всегда была рука. Раньше я и представить не могла, что смогу действовать обеими руками.

Доминика какое-то время будет привыкать к новому протезу. Планирует начать с самого простого — выгула собаки и готовки еды.

Дата выхода в эфир 28 августа 2023 года.

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