 

Бионический протез может то, что не под силу другим устройствам

29.08.2023, 6:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жительница Германии Доминика одной из первых в стране бесплатно получила бионический протез. Как передаёт NTD, он напечатан на 3D-принтере и одобрен врачами. С его помощью женщина сможет осуществить свою мечту — выгуливать собаку и одновременно отвечать на звонок по телефону.

Жительница Германии Доминика примеряет новый протез — бионическую руку. Этого дня ждала долго. Мечтала о том, когда сможет выгуливать собаку и одновременно отвечать на звонок по телефону.

Доминика родилась без нижней части руки. А сейчас одна из первых в Германии бесплатно получит бионический протез британской компании Open Bionics. Он напечатан на 3D-принтере и одобрен врачами. Протезы оплачивает немецкая государственная страховая компания.

ДОМИНИКА ФРИЧ, жительница Майнца: Я просто хочу быть как все. Хочу взять в одну руку вилку, в другую нож, и нарезать свой шницель. Это такие простые действия, но у меня этого нет.

У Доминики были уже разные протезы, но все они тяжёлые и не особенно функциональные. Когда завтракает на работе, бутерброды ей делают коллеги. С обычным протезом самой это не под силу. Бионическая рука даст больше возможностей.

БЕРТИНГ ГИЛЛЕБАГ, сотрудник компании Open Bionics: Преимущество этого протеза в том, что можно управлять каждым пальцем. К тому же он лёгкий. Поскольку мы делаем протезы с помощью 3D-принтера, нам удаётся намного снизить их вес.

В бионическом протезе есть мио-датчики, считывающие электрические сигналы, которые появляются при напряжении сохранившейся мышечной ткани. Полученные данные поступают в микропроцессор протеза и преобразуются в команды для моторов, управляющих искусственной конечностью.

ДОМИНИКА ФРИЧ: Это так здорово! Такое чувство, что у меня всегда была рука. Раньше я и представить не могла, что смогу действовать обеими руками.

Доминика какое-то время будет привыкать к новому протезу. Планирует начать с самого простого — выгула собаки и готовки еды.

Дата выхода в эфир 28 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Глава МИД Венгрии – политику антироссийских санкций ЕС высмеял весь мир

29.08 / День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября

28.08 / Эстонскому премьеру не удалось замять скандал вокруг российского бизнеса мужа

28.08 / В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом

28.08 / В Москве на ВДНХ загорелось здание

28.08 / Hill – «когда, если не сейчас?» — республиканцы задумались об импичменте Байдену

28.08 / За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости

28.08 / Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов

28.08 / Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

28.08 / Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика