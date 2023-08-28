За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости

Создание комфортных условий для отдыха является приоритетной задачей властей, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали 1,79 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан», – констатировал он.

Самыми популярными парками Подмосковья в предпоследнюю неделю августа стали парк «Пехорка» в Балашихе – здесь зафиксировано 90 тысяч посещений, Центральный парк в Пушкинском городском округе – 82 тысячи посещений и парк «Сестрорецкий» в Клине, куда за неделю пришли 66 тысяч человек.

Популярными среди жителей Московской области также стали Парк Толстого в Химках и парк «Фабричный» в Истре – суммарно за неделю в них отдохнуло около 91 тысячи человек.

Несмотря на пасмурную погоду, наибольшее количество посетителей было зафиксировано в субботу, 26 августа. В этот день парки Подмосковья посетили почти 350 тысяч человек.