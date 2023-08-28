Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк

На днях Виктория Боня все-таки попала к пластическому хирургу, который делал “лисьи глазки” американской супермодели Белле Хадид. Российская знаменитость уже объявила поклонникам, что уже совсем скоро ее лицо станет немного иным. Наряду с этим в Сети благодаря тому самому хирургу появились снимки блогерши без макияжа и фильтров, которые не обсудил только ленивый.

Кроме того, специалист обнародовал информацию, которую Виктория пыталась скрыть от публики. Оказывается, Боня до этого не раз прибегала к помощи пластических хирургов, хотя ранее уверяла в обратном. По словам хирурга, телезвезда делала темпоральный лифтинг и блефаропластику.

Другая российская знаменитость Маша Малиновская возмущена ложью Виктории. Блондинка заметила: Боня не впервые обманывает своих поклонников. В пример она привела высказывания блогерши о вреде вышек 5G, ее заявление о скором отказе от смартфонов, слова про опасность вакцин и чипирование населения, а также демонстрацию худобы, которая появилась благодаря спорту.

“Только на самом деле сделала липосакцию и липолифтинг. И так во всем. Человек-фейк”, – устроила разнос Малиновская Боне в популярной социальной сети.

Виктория Боня пока не реагировала на критику и разоблачения. Сейчас ей не до этого. Она отходит от операции и, очевидно, скоро поделится с поклонниками свежими снимками.