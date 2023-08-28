 

Собянин: На северо-западе Москвы построили 14 домов по программе реновации

28.08.2023, 16:33, Новости дня
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В программу реновации в Северо-Западном административном округе (СЗАО) включен 431 дом. Жилье в новых домах получат 86,8 тысячи человек, написал на своей странице “ВКонтакте” мэр столицы Сергей Собянин.

“Передали под заселение 14 новостроек на 176,3 тысячи квадратных метров жилья”, – уточнил градоначальник.

На первых этажах предусмотрено 54 нежилых помещения. Там появятся магазины, пункты выдачи товаров и другие организации.

Сегодня в СЗАО строят 10 жилых домов. Девять находятся на стадии проектирования.

В районах Митино и Южное Тушино первый этап реновации полностью завершился. В Северном Тушине и Щукине программа выполнена на 77% и 80% соответственно.

Ранее переселение по программе реновации стартовало в восьми районах на севере Москвы. Переселенцы получили квартиры в 33 новостройках.

За шесть лет действия программы новоселье справили более 103 тысяч человек. В эксплуатацию ввели 260 новостроек.


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