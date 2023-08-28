Сергей Собянин рассказал о цифровизации московского метростроения

В Москве при проектировании и строительстве объектов метрополитена все чаще используются цифровые технологии. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что при помощи 3D-моделирования специалисты выполняют виртуальное строительство станций. Это помогает заметить и исправить недостатки, которые могли возникнуть при реальном возведении объекта.

“Такие цифровые двойники создавали для станций на востоке БКЛ. Сейчас используем эту технологию перед строительством новых станций радиальных линий”, – рассказал Собянин.

Мэр уточнил, что с применением цифровых технологий спроектировали станции Большой кольцевой линии (БКЛ) “Терехово” и “Кунцевская”. Сейчас их используют при работе над будущей Рублево-Архангельской линией.

Москва будет расширять возможности цифрового метростроения, сообщил Собянин

“Специалисты уже разрабатывают базу готовых решений. Она упростит процесс создания 3D-модели будущего участка ветки или целой линии метро”, – заключил градоначальник.

В августе в Москве запустили тестовые поезда до станции метро “Аэропорт Внуково”. Она станет конечной на Солнцевской линии. После открытия участка столичный метрополитен станет единственным в России со станцией на территории аэропорта.