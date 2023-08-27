Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова

26 августа скончался легендарный режиссер Глеб Панфилов. Последние месяцы 90-летний

мэтр театра и кино боролся с последствиями геморрагического

инсульта.

Коллеги Панфилова скорбят в связи с невосполнимой утратой, которая

постигла российскую культуру.

Директор Ленкома Марк Варшавер утверждает, что Глеб Анатольевич до

последнего боролся за жизнь.

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о своей версии произошедшего. Он убежден в том, что коллега просто не смог жить дальше без своей любимой жены Инны Чуриковой.

“Честно говоря, я понимал, что Глеб Анатольевич не сможет долго существовать без Инны Михайловны.

Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их

связь. По большому счету, они были одно целое —

невероятное сочетание мужского и женского и

безгранично дополняющие друг друга дарования”, — рассказал режиссер.

Яна Поплавская оказалась солидарна с Никитой Михалковым. “Они так жили душа в душу, так дышали одним

дыханием, такого бы я пожелала любому, это была

любовь, единение, душевный и творческий симбиоз. Я

уже говорила однажды — это всегда была любовь, рука

в руке, сердце к сердцу! Он ее всегда берег,

фантастический союз мужчины и женщины. Теперь они

вместе, они воссоединились на небесах”, — цитирует актрису пресса.

Напомним, Инна Чурикова умерла 14 января текущего года. Причиной стали новообразования в головном мозге, к которым

добавились проблемы с дыханием.