 

Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова

27.08.2023, 19:42, Новости дня
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26 августа скончался легендарный режиссер Глеб Панфилов. Последние месяцы 90-летний
мэтр театра и кино боролся с последствиями геморрагического
инсульта.

Коллеги Панфилова скорбят в связи с невосполнимой утратой, которая
постигла российскую культуру.
Директор Ленкома Марк Варшавер утверждает, что Глеб Анатольевич до
последнего боролся за жизнь.

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о своей версии произошедшего. Он убежден в том, что коллега просто не смог жить дальше без своей любимой жены Инны Чуриковой.

“Честно говоря, я понимал, что Глеб Анатольевич не сможет долго существовать без Инны Михайловны.
Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их
связь. По большому счету, они были одно целое —
невероятное сочетание мужского и женского и
безгранично дополняющие друг друга дарования”, — рассказал режиссер.

Яна Поплавская оказалась солидарна с Никитой Михалковым. “Они так жили душа в душу, так дышали одним
дыханием, такого бы я пожелала любому, это была
любовь, единение, душевный и творческий симбиоз. Я
уже говорила однажды — это всегда была любовь, рука
в руке, сердце к сердцу! Он ее всегда берег,
фантастический союз мужчины и женщины. Теперь они
вместе, они воссоединились на небесах”, — цитирует актрису пресса.

Напомним, Инна Чурикова умерла 14 января текущего года. Причиной стали новообразования в головном мозге, к которым
добавились проблемы с дыханием.


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