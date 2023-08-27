Samnytt – в Швеции очередное повышение цен на еду объяснили «экстремальными погодными условиями»

Шведские производители продуктов питания предупреждают об очередном повышении цен по причине слабого курса национальной валюты и «экстремальной» погоды, пишет издание Samnytt. Падение цен на продовольствие до уровня, предшествующего украинскому конфликту, маловероятно, и теперь шведам придётся привыкать к исторически высоким ценам на еду.



AP

Ассоциация производителей продуктов питания Швеции (Livsmedelsföretagen) опубликовала пресс-релиз, в котором подчёркивается, что прибыль шведских пищевых компаний снижается шесть кварталов подряд, а продажи падают четыре квартала подряд, пишет издание Samnytt. По мнению главного экономиста организации Карла Экердаля, четыре из пяти предприятий, входящих в ассоциацию, вынуждены поднять цены, чтобы покрыть рост затрат, поскольку они не поспевают за инфляцией.

Среди причин продолжающейся продовольственной инфляции Национальная отраслевая организация ссылается на слабый курс шведской кроны, которая в этом году потеряла 5—6% по отношению к евро и доллару, а также на «экстремальные погодные условия», такие как пожары и засуха на юге Европы в начале лета и обилие осадков в конце лета в Швеции, отмечает Samnytt.

«Всё более экстремальные погодные условия и продолжающийся рост населения планеты — это две макроэкономические тенденции, которые будут поддерживать цены на продовольственное сырьё даже в долгосрочной перспективе. Со шведской стороны ситуацию усугубляет постоянно снижающаяся стоимость кроны», — утверждает Экердал в пресс-релизе. По мнению специалиста, в этих условиях маловероятно, что цены на продукты питания вернутся к уровням, которые существовали до событий на Украине, не говоря уже об уровнях до пандемии, подчёркивает издание.

Экердал утверждает, что падения цен на продукты питания до уровня, существовавшего до февраля 2022 года, на горизонте 1—2 лет шведам ждать не стоит, а вместо этого скандинавам следует привыкать к исторически высоким ценам, завершает Samnytt.

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