 

Косметолог: из-за увлечения гаджетами растет второй подбородок

25.08.2023, 12:18, Новости дня
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Многие хотят знать, что влияет на образование второго подбородка. Врач-косметолог, дерматолог клиники “СМ-Косметология” Ольга Андриянова рассказала, что есть ряд факторов, в том числе генетический и возрастной.

“Очень часто, когда мы наклоняем голову вперёд, то не замечаем, как меняется положение лица и шеи, перенапрягаются мышцы, которым несвойственно быть в гипертонусе. Итог этого — второй подбородок”, — цитирует эксперта RT. Отмечается, что второй подбородок может образовываться из-за использования неподходящей подушки.


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