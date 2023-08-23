 

“Нет шанса промолчать”: Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу

23.08.2023, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не так давно в светской тусовке и в интернете стали активно обсуждать личную жизнь певицы Алсу, которая внезапно стала появляться на мероприятиях без мужа и обручального кольца, а потом сделала в Сети несколько грустных публикаций. Многие стали подозревать артистку и ее супруга Яна Абрамова в разводе, но ее директор решил успокоить фанатов. Мол, нет причин для переживаний. В семье знаменитости все хорошо.

Но сплетники замолкать не стали. Они даже объявили: любовница Абрамова – Виктория Лопырева. 40-летняя телезвезда решила отреагировать на этот слух. Сделав публикацию в популярной соцсети, она дала понять, что сплетня о ее романе с бизнесменом – это чей-то вброс.

“Последние желтые “новости” не оставляют шанса промолчать. Вы что там курите, девушки?”, – возмутилась Лопырева.

Она заявила, что никакого “сериала” о любовнице не будет. Мол, пора расходиться.

Напомним, Виктория Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. Модель и предприниматель воспитывают четырехлетнего сына Марка Лионеля. Семья живет за границей. Модель то и дело показывает подписчикам в запрещенной соцсети свою роскошную жизнь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова

23.08 / Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной

23.08 / В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо

23.08 / Америке стоит задуматься о мирном разрешении украинского конфликта

23.08 / «Дурно пахнет» — обозреватель Washington Post призвал к тщательному расследованию общих дел Хантера и Джо Байдена

23.08 / “Унижение женской сути”: Рудова рассказала о своем отношении к эскорту

23.08 / Немецкий генерал – у ВСУ нет шансов против блестящей обороны России

23.08 / Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

23.08 / Pасистские скандалы вынудили Финляндию запретить символику со свастикой

23.08 / Cлив радиоактивно загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» становится международной проблемой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика