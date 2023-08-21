 

Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании 25 августа

21.08.2023, 17:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве 25 августа пройдет публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Принять участие можно с 08:00 до 20:00, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Участники тестового голосования ответят на вопрос: “Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?”. Предложено несколько вариантов: “Бесплатная городская парковка”; “Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца”; “Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города” и “Бесплатное посещение городских музеев”.

Руководитель управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко объяснил, что публичное тестирование необходимо для проверки совместной работы элементов системы ДЭГ, членов комиссии, технических служб. В этом году на участках установят терминалы электронного голосования.

“Можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование”, – цитирует Костырко ТАСС.

Выборы мэра Москвы пройдут 8-10 сентября. Среди участников онлайн-голосования пройдут розыгрыши в рамках программы “Миллион призов”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями

21.08 / Очередное фиаско — сомнительная политика Байдена губит не только Украину, но и его карьеру

21.08 / У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей

21.08 / Том Круз разгневан кассовым успехом фильма “Барби”

21.08 / Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе Москвы

21.08 / Собянин: В ОЭЗ “Технополис Москва” открыли новый фармацевтический комплекс

21.08 / Корреспондент Redacted про Крымский мост – ситуация совсем не такая, какой её хочет представить Украина

21.08 / Обозреватель AC – Польша пошла на выгодную сделку — ради борьбы с Россией там забыли о волынской резне и притязаниях на Львов

21.08 / В парке “Яуза” появится детский кластер

21.08 / Politico – не все шпионы томятся в тюрьмах после разоблачения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика