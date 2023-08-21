Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями

Воробьев отметил, что был организован отдых на море для 1600 детей из Донбасса и семей, связанных с участниками СВО, а еще 900 человек были направлены в подмосковный лагерь «Литвиново».

«В Подмосковье функционирует фонд «Защитники Отечества», и мы активно сотрудничаем с ним. Несмотря на сложное время, мы уделяем особое внимание тем, кто нуждается в заботе», – подчеркнул он.

Путин отметил эффективность организации работы по поддержке семей участников СВО в Подмосковье и выразил надежду, что она будет вестись постоянно.

«Мы надеемся, что такая деятельность будет продолжена и в будущем. Ваше внимание к этому вопросу, как сейчас, будет примером для других регионов», – сказал Путин.