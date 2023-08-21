 

У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей

21.08.2023, 15:03, Новости дня
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Ксения Бородина любит делиться подробностями своей жизни с подписчиками в социальных сетях. Доходит до того, что ведущая затевает полемику со своими подписчиками.

Недавно Бородина вступила в спор с поклонниками, которые считают, что она слишком многое разрешает свои детям. Дело в том, что звезда телестройки всегда уделяла особое внимание внешности. Судя по всему, Бородина воспитывает подобным образом и своих дочерей.

14-летняя Маруся и семилетняя Теона уже активно пользуются дорогой косметикой, которую получают в подарок от мамы. Кроме того, девочки делают профессиональный маникюр с покрытием гель-лаком.

Поклонники не остались равнодушны по отношению к этим фактам. Многие из комментаторов сошлись во мнении, что это в значительной степени вредно и не подходит детям.

Бородина с такими умозаключениями не согласилась. “Ну разрешаю да, гель-лак. Ногти они красивые хотят, ухоженные, им маникюр делают, пусть будет это у детей, я им разрешаю. Вы можете своим не разрешать. Я вашим не делаю гель-лак, только своим”, — цитирует ведущую Пятый канал.

Ранее Ксения Бородина опубликовала новый снимок в социальной сети. Ксения сообщила, что посетила звездного стилиста Алеко Надиряна. Именно он сделал ей челку. “Не бойтесь экспериментировать. Ну и потом, Алеко умеет убеждать!”, — подписала кадр Ксения.


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