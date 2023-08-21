 

Том Круз разгневан кассовым успехом фильма “Барби”

21.08.2023, 15:03, Новости дня
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Фильм “Барби” показал ошеломительно успешный старт в прокате. Так, в частности картина обогнала седьмую часть франшизы “Миссия невыполнима”, что вызвало гнев у актера Тома Круза.

Источник утверждает, что “Новая «Миссия” Тома далась тяжким трудом и преодолела столько препятствий, чтобы добраться до кинозалов. “В команде витает это чувство — они прошли через ад, только чтоб увидеть, как явилась “Барби” и затмила проект”, — цитирует его “Общественная служба новостей”.

В окружении Круза подчеркнули, актер понимает, что “Барби” сорвала куш заслуженно. Так или иначе команда, работавшая над боевиком, раздосадована, что их картина не вызвала подобного масштаба отклик у зрителя.


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