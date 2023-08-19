Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Роскошь заграничных отелей настолько приелась звездам, что многие приезжают на дачу — за город, в сельскую местность, подальше от цивилизации. Тишь да гладь, бюджетно,

да и воздух чище!

Прощайте, тесные брендовые вещи, которыми обычно пестрит

гардероб. В саду знаменитости одеваются просто и удобно, но выглядят не хуже обычного. Ирина Пегова, например, призналась, что любит в деревне “бомж-стайл”.

Певица Валерия отказывается от вездесущих платьев в пайетках, когда уезжает на дачу. В шортиках и свободной тельняшке приятно черпать вдохновение под деревом. Кепка прикрывает растрепавшиеся на ветру волосы и защищает от комаров. Идеально!

Фигуристка Алина Загитова не заморачивается на грядках. Собранные в кулек локоны, треники и черная безразмерная футболка — классика сельского быта. Судя по белым носкам, копать землю лопатой все же не пришлось.

Анна Семенович в просторном ярком платье похожа на ягоду. Спелая, зрелая и такая же аппетитная. Артистка мимикрирует под садовые насаждения на даче. А еще она с наслаждением пробует урожай. Видно, огурчики хороши!

Сваха из шоу “Давай поженимся!” Роза Сябитова вкалывает для процветания “родового гнезда”. И не зря — труды с лихвой окупаются потрясающими цветами и съестными радостями дачной жизни. Перчатки, резиновые тапки и телега гораздо лучше накладных ногтей, каблуков и дорогой иномарки.

Певица Лолита Милявская не прочь щеголять в купальнике, ведь фигура у нее шикарная, а понты на даче ни к чему. Даже секатор сам просится в руки, когда знаменитость раскрывает объятия теплому солнцу.