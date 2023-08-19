 

Андрей Разин собрался захоронить “святую” частицу Юры Шатунова в храме имени себя

19.08.2023, 11:25, Новости дня
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Андрей Разин в личном блоге рассказал, что планирует захоронить “святую” частицу артиста в храме имени себя. Продюсер строит церковь, а также делает уклад, в котором будет храниться зуб Юры Шатунова, вырванный в 1990 году. О своем намерении Разин сообщил в личном блоге.

“Зуб Юрия Шатунова будет захоронен на Троекуровском кладбище в храме Андрея Разина”, – написал продюсер под видео.

Кончина Юрия Шатунова стала для поклонников настоящей трагедией. Никто не ожидал, что еще совсем молодой мужчина – артисту было всего 48 лет – скоропостижно скончается от инфаркта.

Андрей Разин, с которым у Юрия Шатунова были не самые гладкие отношения, тогда заявил: якобы он предупреждал артиста о скорой смерти, если тот продолжит надрываться на концертах. Дело в том, что у певца были проблемы со здоровьем и врачи не рекомендовали ему работать больше получаса, но он игнорировал советы. Шатунов в одиночку прыгал на сцене по два часа. Вот сердце и не выдержало.

Похороны исполнителя хита “Белые розы” стали практически национальным днем траура, не обошлось и без скандалов. Тысячи фанатов пришли проститься с Юрием Шатуновым, некоторые из них не упускали возможность сфотографироваться у гроба или сделать селфи.

Интересно, придут ли поклонники сниматься в храм Андрея Разина на фоне зуба Юры Шатунова?


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