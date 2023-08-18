 

France 2 – чем дальше от границы, тем ниже цены — французы ради экономии закупаются в Италии

18.08.2023, 7:03, Новости дня
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Многие жители Лазурного берега Франции ездят за покупками в Италию: там продукты лучше, а цены ниже, рассказывает France 2. Хотя цены в приграничных итальянских супермаркетах выросли на 15—20%, они всё равно привлекают покупателей, 90% которых составляют французы.

Для удачных покупок за границей нужно запастись терпением.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Пиццу.

Эта жительница Ниццы постоянно приезжает в итальянский супермаркет за определёнными продуктами.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Здесь многое стоит дешевле, чем во Франции.

ЖУРНАЛИСТКА: Что именно?

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Прежде всего, вся готовая еда, оливковое масло, тунец в оливковом масле, гранола, сыр…

Продуктовая корзина стоит меньше, чем во Франции. В результате 90 процентов покупателей в магазине французы.

ПОКУПАТЕЛЬ: Мы приехали в Италию за колбасными изделиями, которые хороши. К тому же цены привлекательнее.

ДРУГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Продукты немного лучше, чем во Франции, а также иногда дешевле.

ТРЕТИЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Вкусно, к тому же порой на 30, 40 или 50 центов дешевле, вот так.

ЖУРНАЛИСТКА: Получается выгодно?

ТРЕТИЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Да, выгодно.

Директор магазина признаёт, что из-за инфляции продукты подорожали на 15—20 процентов, однако ему удаётся сохранять низкие цены на множество наименований.

МАРЧЕЛЛО ОРЕНГО, владелец магазина Conad City в городе Латте: У нас большой склад, большой магазин, это правда. Но мы стараемся предлагать покупателям лучшие цены. Это, очевидно, наша обязанность по отношению к покупателям.

У некоторых французов есть собственные уловки, чтобы окупились транспортные расходы.

ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Мы выезжаем в 4 или 5 часов утра, оплачиваем дорогу, а траты на бензин разделяем.

ЖУРНАЛИСТКА: То есть это позволяет сделать покупки выгодными?

ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Да, верно.

ЧЕТВЁРТЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Для покупки сигарет выгодно. Вместе получается дешевле, вот что привлекает.

ЖУРНАЛИСТКА: То есть не нужно приезжать ради трёх товаров?

ЧЕТВЁРТЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Именно, это невыгодно. Если посчитать стоимость бензина и платных дорог, оно того не стоит.

В поисках ещё более выгодных предложений некоторые едут даже дальше Вентимильи: чем дальше от границы, тем ниже цены.

Дата выхода в эфир 17 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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