 

“Как сектант”: россияне высмеяли Лозу за слова о плоской Земле

16.08.2023, 21:53, Новости дня
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Музыкант Юрий Лоза – известный сторонник теории о плоской Земле. Он приводит множество так называемых доказательств и пытается объяснить, почему все заблуждаются, думая, что наша планета имеет форму шара. Недавно он снял очередной ролик, в котором объяснил, почему он придерживается непопулярной мысли.

Лоза привел в пример состояние воды, не прячущиеся за горизонтом корабли, данные сейсмологов, но и это мало кого убедило. Интернет-пользователи лишь в очередной раз высмеяли “плоскоземельщика” и задали вопросы, на которые, по их мнению, не сможет ответить Юрий.

Например, один из комментаторов спросил автора и исполнителя песни “Плот” о смене часовых поясов. Дескать, почему на одном конце Земли – ночь, а на другом в этот же момент – день. Другой поинтересовался, почему небесные тела, которые можно увидеть с помощью телескопа, имеют форму шара.

“Лоза до сих пор существует только благодаря желанию доказать всему миру, что Земля плоская”, “Пел бы уже свои песни”, “Вы размышляете как сектант”, “В вашей секте не объясняют, откуда взялся интернет?”, – посмеялись над 69-летним Юрием Лозой пользователи Сети.


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