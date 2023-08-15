 

La Nouvelle Tribune – мировое господство Европы под угрозой из-за роста влияния России и Китая в Африке

15.08.2023, 1:01, Новости дня
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Европа, когда-то бывшая центром торговли и инноваций, благодаря безграничному доступу к мировым природным ресурсам, столкнулась с неопределённым будущим из-за роста влияния РФ и Китая — в том числе в Африке, пишет La Nouvelle Tribune. Чтобы обеспечить себе будущее в постоянно меняющемся мире, Европе необходимо переосмыслить свои альянсы, возобновить инвестиции и стать более гибкой перед лицом меняющейся геополитической динамики, делает вывод автор статьи.


AP

«Европа, обладающая богатым историческим наследием и многовековым господством благодаря эксплуатации ресурсов своих колоний, сегодня оказалась в поворотной точке», — пишет La Nouvelle Tribune. Когда-то бывший центром торговли, инноваций и дипломатии континент оказался перед лицом неопределённого будущего, отмеченного новыми геополитическими вызовами, считает издание.

Одну из серьёзных проблем для европейцев представляет рост влияния Китая, особенно в Африке. Вкладывая значительные средства в африканский континент, Пекин смог занять стратегически важное положение, получив привилегированный доступ к важнейшим природным ресурсам. Его недавнее решение ограничить экспорт таких материалов, как галлий и германий, является явным признаком его растущего влияния на мировых рынках, констатирует автор статьи. Как поясняет издание, эти материалы, которые когда-то были широко доступны в Европе, стали важными рычагами в глобальной игре.

Но Китай не единственная держава, нарушающая баланс сил, подчёркивается в статье. С постепенным уходом Франции из таких стран, как Мали, Центральноафриканская Республика и Буркина-Фасо, заполнить вакуум поспешила Россия, тем самым расширив своё влияние в Африке. «Это напоминает Европе о том, что её колониальное прошлое не гарантирует ей непрерывного или бесспорного доступа к мировым ресурсам», — пишет издание.

Кроме того, хотя Европа пыталась диверсифицировать свои цепочки поставок сырья, это оказалось не так просто.  Законы ЕС требуют от Европы балансировать свои экономические потребности со стандартами этики и устойчивого развития, однако найти партнёров, которые соблюдают эти стандарты, обеспечивая при этом стабильные поставки — сложная задача, особенно если учесть, что многие страны-поставщики чужды европейским ценностям.

Ситуация осложняется растущим мировым спросом на природные материалы. Чтобы справиться с проблемой, Европа должна не только диверсифицировать свои источники поставок, но и вложить значительные средства в исследования и разработки, а это область, в которой она потеряла позиции в последние десятилетия, отмечается в статье.

Кроме того, континент оказался в ловушке геополитических интересов своего американского союзника. Чтобы обеспечить себе будущее в постоянно меняющемся мире, Европе необходимо переосмыслить свои альянсы, возобновить инвестиции и стать более гибкой перед лицом меняющейся геополитической динамики, делает вывод автор статьи.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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