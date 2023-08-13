 

ABC News – внезапный поворот в деле Хантера Байдена — им займётся спецпрокурор

13.08.2023, 3:15, Новости дня
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Расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера вошло в новую фазу. Американский минюст внезапно решил повысить федерального прокурора Дэвида Уайса, который вёл дело президентского отпрыска с самого начала, до статуса специального прокурора. Благодаря этому он сможет действовать гораздо более независимо, чем раньше. Как пишет ABC News, Уайс уже заявил, что Хантер Байден практически потерял шансы заключить сделку о признании вины — а следовательно ему грозит полноценное судебное разбирательство по целому ряду обвинений.

В отношении сына президента начато расследование с участием спецпрокурора, которое, вероятно, закончится судом.

Хантер Байден по-прежнему находится под прицелом федеральных прокуроров — и его проблемы с законом явно ещё до сих пор не миновали.

МЕРРИК ГАРЛАНД, глава минюста США: Я пришёл сюда сегодня для того, чтобы объявить о назначении Дэвида Уайса на позицию спецпрокурора.

Министр юстиции Меррик Гарланд выступил с внезапным объявлением, повысив Дэвида Уайса — назначенного Трампом федерального прокурора, который и так ведёт расследование в отношении Хантера Байдена вот уже пять лет — до статуса спецпрокурора в связи с, как выразился сам Гарланд, «незаурядными обстоятельствами дела».

МЕРРИК ГАРЛАНД: Этим назначением я подтверждаю своё твёрдое намерение обеспечить господину Уайсу все те ресурсы, которых он просит. Кроме того, это решение закрепляет тот факт, что у господина Уайса имеются все необходимые полномочия для того, чтобы проводить тщательное расследование и продолжать по собственной инициативе принимать те меры, которые он считает нужными.

А следом — ещё одна неожиданность: Уайс заявил в суде, что шансы Байдена на сделку о признании вины, которая обсуждалась ещё две недели назад, снизились практически до нуля. Как указал Уайс в письменном заявлении, «переговоры между сторонами зашли в тупик», а «правительство считает, что дело будет урегулировано только в результате судебного разбирательства».

Отсутствие перспектив для сделки о признании вины будет означать, что Хантеру Байдену теперь грозит судебное преследование по обвинениям в налоговых преступлениях в столице и штате Калифорния, а также по ещё одному обвинению, касающемуся нарушений в обращении с оружием.

Между тем, адвокаты Хантера Байдена заявляют, что назначение Уайса в качестве спецпрокурора «не меняет наше понимание его полномочий», и они ждут «честного разбирательства, на которое не будет оказывать негативное влияние политика».

Сторонники Хантера Байдена предполагают, что с ним обращаются несправедливо жёстко из-за того, что он приходится сыном президенту, и многие из них критиковали Уайса за предвзятость.

В свою очередь, часть республиканцев считают, что назначение спецпрокурора — шаг правильный.

МАЙК ПЕНС, кандидат в президенты США от Республиканской партии: Считаю, что давно пора было назначить спецпрокурора. Это поможет выяснить не только, чем занимался не только сам Хантер Байден, а всё семейство Байденов вообще. Американский народ заслуживает возможность получить ответы на все вопросы, и такое назначение я приветствую.

Впрочем, другие члены партии настроены скептически.

ЛИНДСИ ГРЭМ, член сената США от Южной Каролины: Да ни один разумный человек не поверит, что присвоение господину Уайсу статуса спецпрокурора позволит сразу расчистить всю ту грязь, которую создали вокруг этого дела.

Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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