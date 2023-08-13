«США напоминают школьного хулигана, который наконец-то получил сдачи» — Макгрегор о российских и китайских кораблях у Аляски

Дюжина российских и китайских кораблей у берегов Аляски всполошили американцев. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что это лишь сигнал, что РФ и Китай могут делать ровно то, что Соединённые Штаты безнаказанно делают годами. Он объяснил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что американцы часто заходят в чужие территориальные воды без последствий. И сейчас они напоминают хулигана на школьном дворе, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как кто-то посмел это сделать.

Почему РФ и Китай отправили дюжину кораблей к берегам Аляски на прошлых выходных?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или вдоль их границ. Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях.



И мы, по сути, задираем нос перед китайцами, даже несмотря на то, что по международному праву воды между Тайванем и Китаем признаются китайскими территориальными водами. Мы иногда нарушаем их воздушное пространство или приближаемся к нему вплотную.



Мы сталкивались с этим в Иране, где командующий центральным командованием направил Global Hawk прямо вдоль границы опознавательной зоны ПВО. И в итоге иранцы решили его сбить. И согласно международному праву, их действия были бы оправданы.



Это была попытка начать войну с Ираном, которую, конечно, президент Трамп пресёк. Но разговор о том, что в этом нет ничего нового. Это то, что мы делаем, потому что мы — хулиган на школьном дворе. Но рано или поздно кто-то подходит к этому хулигану и даёт ему в нос. А хулиган встаёт, он в шоке: «Что происходит?! Я главный в этом дворе! Как ты посмел это сделать?!»



Вот что происходит. Эти 11 кораблей. О боже, 11 кораблей не соответствуют, да вообще ничему не соответствуют в море. Но эти 11 судов находились в международных водах. Мы вообще-то проводили учения с участием Военно-воздушных и Военно-морских сил США, а также Сухопутных войск вместе с нашими союзниками на Балтике всего в 50 милях от Санкт-Петербурга.



А что бы мы сделали, если бы подобные учения проходили недалеко от побережья Бостона в Массачусетсе? Да мы бы с ума сошли. А вместо этого тот человек из Аляски, кажется, Дэн Салливан его зовут: «Мы живём в эпоху авторитарной агрессии!» Он что, сумасшедший?! Никто вообще не проявляет агрессии против нас. Они просто отправляют нам сигнал: «Если вы это делаете, то и мы поступим так же».

Дата выхода в эфир 08 августа 2023 года.

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