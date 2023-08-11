 

“Куча травм мешает”: вскрылись причины неудач Бузовой с мужчинами

11.08.2023, 6:15, Новости дня
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Артистка во всех интервью говорит, что мечтает о крепком надежном мужчине рядом. Хочет поющая ведущая и семью и даже задумывается о детях. Но после расставания с блогером Давидом Манукяном предпочитает не афишировать личную жизнь.

Несмотря на это, признается: в настоящий момент влюблена и даже знает, где пройдет ее свадьба. Правда, предложения руки и сердца Ольга Бузова пока не получала, просто забронировала место под свадьбу на всякий случай.

Снежана Фартуна из третьего сезона шоу “Бремена в 16” поделилась мыслями по поводу неудач Ольги Бузовой на личном фронте. По мнению девушки, поющей ведущей мешает сильный характер.

“В одном доме два мужика не уживутся, это невозможно. Поэтому ей нужно научиться доверять, но это очень тяжело, так как ее неоднократно предавали. Ей нужно рискнуть и, возможно, даже что-то потерять, чтобы приобрести то, что она так долго ищет. Куча травм мешает ей заново поверить в любовь и притянуть “того самого”, – вскрыла причины неудач Бузовой с мужчинами Снежана.

Напомним, Ольга Бузова была один раз замужем. Однако с футболистом Дмитрием Тарасовым крепкого союза не получилось. По слухам, спортсмен начал изменять супруге еще до свадьбы и в итоге ушел к модели Анастасии Костенко. Сейчас у пары трое детей.


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