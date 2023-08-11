 

Денис Браун потрясена российским ракетным ударом по отелю в Запорожье, где останавливаются сотрудники ООН

11.08.2023, 6:11, Новости дня
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Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун завила, что она потрясена поступившими сегодня сообщениями о том, что отель, в котором часто останавливаются сотрудники ООН и их коллеги из неправительственных организаций, оказывающих поддержку пострадавшим от войны, пострадал от российского удара по Запорожью.

Война в Украине– Это совершенно недопустимо, – сказала Браун. – Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда была в Запорожье. Моя команда использует его как базу для своих частых поездок в город. Это была база ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе в мае прошлого года.

Количество неизбирательных нападений на гражданскую инфраструктуру, в результате которых погибают и получают ранения мирные жители, достигло «невообразимого уровня», подчеркнула Браун. Подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, напомнила она.

– Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные нападения на Украину, – сказала Браун.


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