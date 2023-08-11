 

Die Welt – просьбы Киева о ракетах — это признак беспомощности

11.08.2023, 4:40, Новости дня
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Несмотря на большие ожидания, Киеву так и не удалось добиться успеха в своём контрнаступлении, пишет Die Welt. И оказавшись в столь бедственном положении, украинские власти теперь просят Берлин поставить им крылатые ракеты Taurus. Но не нужно быть выдающимся военным теоретиком, чтобы понять, что с их помощью Украина не сможет вернуть себе территории. Эти просьбы в первую очередь просто «признак беспомощности», убеждён автор статьи Жак Шустер.


AP

Россия хотела ослабить НАТО, ЕС и развалить Украину, пишет Die Welt. Но ей это не удалось. Однако и Запад верил в то, что сможет с помощью санкций поставить Москву на колени, а также изолировать российское правительство. Но у Кремля до сих пор так много контактов по всему миру, что говорить об «обособлении, отделении и карантине» не приходится. То же самое касается и надежд Запада на успешное контрнаступление Украины.

Киев и его союзники рассчитывали, что солдаты ВСУ, обученные и вооружённые американцами и европейцами, смогут быстро добиться успехов, объясняет автор статьи Жак Шустер. Но ничего подобного не произошло. Весеннее контрнаступление превратилось в летнее, а теперь ещё и в осеннее. Но продвигаться вперёд у украинцев не получается. И оказавшись в столь бедственном положении, Киев теперь просит у Берлина крылатые ракеты Taurus.

Но не нужно быть выдающимся военным теоретиком, чтобы понять, что это вооружение не имеет никакого отношения к контрнаступлению. С его помощью Украина не сможет вернуть себе территории. Для этого ей необходима артиллерия, но её недостаточно. К тому же Киев терпит большие потери в личном составе. С российской стороны потери также велики, но резервы у неё гораздо больше. «Так что просьбы Киева о ракетах — это в первую очередь признак беспомощности», — убеждён автор.

Когда боевые действия завершатся, Украине не удастся вытеснить со своей территории российские войска. В то же время из-за военной помощи Запада Москва не сможет полностью сломить Киев. «Последствия этого будут ужасающими: мы будем ещё долго страдать от этих боевых действий. И они будут становиться ожесточённее и кровавее», — заключает Шустер.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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