Нападение косаток на яхту у берегов Португалии сняли на видео

Момент нападения на свое судно снял 70-летний Феп Филуцерос. Он двигался от побережья мыса Сан-Висенте в Португалии к французской коммуне Руайан.

Внезапно его яхту начали преследовать пять косаток. Две из них стали нападать на судно, и одна даже оторвала руль. Пожилой мужчина снимал происходящее на видео. В какой-то момент он испугался за свою безопасность, так как находился на яхте один. К счастью, все обошлось.