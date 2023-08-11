 

Нападение косаток на яхту у берегов Португалии сняли на видео

11.08.2023, 2:35, Новости дня
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Момент нападения на свое судно снял 70-летний Феп Филуцерос. Он двигался от побережья мыса Сан-Висенте в Португалии к французской коммуне Руайан.

Внезапно его яхту начали преследовать пять косаток. Две из них стали нападать на судно, и одна даже оторвала руль. Пожилой мужчина снимал происходящее на видео. В какой-то момент он испугался за свою безопасность, так как находился на яхте один. К счастью, все обошлось.


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