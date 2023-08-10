 

Собянин: Количество электромобилей в Москве за восемь лет выросло в 20 раз

10.08.2023, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Развитие электротранспорта стало одним из основных факторов улучшения экологической ситуации в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что за последние восемь лет количество зарегистрированных в Москве электромобилей увеличилось в 20 раз. Установлено около 3,2 тысячи зарядных станций для такого транспорта, из них 200 появилось в рамках программы “Энергия Москвы”.

“Дополнительно на улицах города установим 250 новых ЭЗС, у которых есть очевидное преимущество — быстрая зарядка”, – рассказал Собянин.

По словам мэра, столица помогает владельцам электротранспорта. Они освобождены от транспортного налога и могут пользоваться городскими парковками бесплатно.

Установленные столичным Департаментом транспорта зарядные станции интегрированы в мобильное приложение “Московский транспорт”. Водители имеют возможность бронировать и активировать зарядные сессии. Автомобиль можно подзарядить за 30-40 минут.

Собянин ранее сообщил, что московское предприятие разработало зарядную станцию для электромобилей на основе отечественного программного обеспечения. Одновременно можно заряжать три автомобиля. В год планируется выпускать более 500 устройств.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Кого чаще “кидают” при сделках с недвижимостью: психологический портрет

10.08 / “Хотел расстаться с женой” – принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи

10.08 / Собянин объявил о завершении строительства дворца спорта “Некрасовка”

10.08 / New York Post – уже не умолчать — семейство Байден погрязло в многомиллионной коррупции, и свидетельств этому всё больше

10.08 / Под Самарой перевернулась автоцистерна

10.08 / Посетителей Урбанфорума в Гостином Дворе ждут спектакли и квесты

10.08 / Причиной пожара в квартире в подмосковном Красногорске стал дезодорант

10.08 / Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

10.08 / Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников

10.08 / В конкурсе грантов мэра Москвы примут участие более 720 НКО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика