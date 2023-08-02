 

Королева о конфликтах в семье: Бывают шероховатости

02.08.2023, 15:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совсем недавно заслуженная артистка России Наташа Королева отметила золотой юбилей. Певица уже добилась больших успехов в творческой карьере, выстроила какие-никакие семейные отношения и собрала многомиллионную армию фанатов, однако активный образ жизни то и дело доводит ее до скандалов.

Вообще Наташа Королева с завидным постоянством оказывается в эпицентре громких историй. Это может произойти из-за самой артистки, к примеру, выставившей нелепые или чрезмерно вульгарные снимки в социальных сетях, из-за выходок ее звездного мужа Тарзана, из-за избалованной невестки или даже мамы.

Людмила Порывай, как писали СМИ, сильно разошлась в политических взглядах с Сергеем Глушко. Злые языки утверждали, мол в семье исполнительницы хита “Желтые тюльпаны” назрел конфликт. Слухи прокомментировала сама Наташа Королева.

Она подчеркнула в интервью, что ничего серьезного между ее мамой и Тарзаном не произошло. “Бывают шероховатости”, – уточнила звезда. При этом она отметила, что разные взгляды на вещи возникают во многих семьях.

По словам Наташи Королевой, в ее семье царит дружелюбная атмосфера. Певица добавила, что на данный момент Людмила Порывай находится в России и гостит на даче вместе с другими членами семьи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине

02.08 / Пресс-секретарь Трампа назвал новые обвинения жалкой попыткой Байдена вмешаться в грядущие выборы

02.08 / Агентство Fitch понизило рейтинг США — позиции доллара под угрозой

02.08 / Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

02.08 / Собянин объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медпомощи в Москве

02.08 / Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

02.08 / Тулси Габбард – администрация Байдена осознанно подрывает основы демократии

02.08 / Макгрегор – накопившиеся проблемы с оборонкой не позволят США выдержать противостояния с Россией

02.08 / Французские власти оценили ущерб от недавних погромов в €1 млрд

02.08 / Французские полицейские в знак протеста реагируют только на экстренные вызовы после ареста участников жестокого избиения в Марселе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика