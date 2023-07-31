 

Немецкий министр одобрила исключение китайских стипендиатов из вузов Германии из-за подозрения в шпионаже

31.07.2023, 6:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Университет Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге с 1 июня перестал принимать стипендиатов, финансируемых только государственным Советом по стипендиям Китая, пишет немецкий телеканал N-TV. Федеральный министр исследований Беттина Штарк-Ватцингер поддержала это решение и предостерегла о возможном шпионаже со стороны китайских стипендиатов. В этой связи она призвала и другие вузы Германии пересмотреть свои отношения сотрудничества с китайским Советом по стипендиям.


АР

Федеральный министр исследований Беттина Штарк-Ватцингер предостерегает о шпионаже со стороны спонсируемых государством китайских стипендиатов в немецких университетах и исследовательских институтах, пишет немецкий телеканал N-TV. «Китай всё больше становится конкурентом и системным соперником в области науки и исследований», — сказала политик СвДП в интервью немецким СМИ.

Штарк-Ватцингер высоко оценила решение Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге, который с 1 июня перестал принимать стипендиатов, финансируемых только государственным Советом по стипендиям Китая (CSC).

Хорошо, что «Университет Фридриха Александра в Эрлангене-Нюрнберге сделал выводы из осознания того, что свобода мнений и академическая свобода, закреплённые в конституции Германии, не могут быть полностью реализованы стипендиатами CSC из-за условий предоставления стипендий, а также из понимания повышенного риска академического шпионажа», заявила Штарк-Ватцингер в своём интервью. Она посоветовала другим вузам последовать этому примеру: решение Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге, по её словам, «должно побудить и другие учебные заведения пересмотреть свои отношения сотрудничества с CSC».

Как отмечает N-TV, Немецкая ассоциация университетов призвала к дифференцированному подходу. Второй исполнительный директор ассоциации Хуберт Детмер, выступая перед немецкими журналистами, заявил, что он видит проблему в «абсолютности запрета».

«Это должен решать сам университет. Если есть конкретные подозрения в шпионаже, то такое исключение, вероятно, будет обязательным», — отметил Детмер. По его мнению, оценка должна, по крайней мере, включать вопрос о том, относится ли объект исследования к сфере уязвимых или чувствительных данных. «По крайней мере, в таких случаях следует рассматривать решение по каждому конкретному случаю, а не о полном исключении», — цитирует слова Детмера немецкий телеканал N-TV.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Москвичи могут провести “Лето в парке” с бассейнами

31.07 / В Басманном районе построят детский сад на 200 мест

31.07 / “Машину закрутило и отбросило”: дочь актера Папанова попала в ДТП

31.07 / Минздрав перенес заседание комиссии о включении препаратов в Перечень ЖНВЛП

31.07 / На Открытом шоссе построят дом по программе реновации

31.07 / В День открытия Московского урбанфорума в “Лужниках” пройдет более 100 событий

31.07 / Bо Франции продолжают дорожать овощи и фрукты

31.07 / Россияне погрязли в долгах за ЖКУ из-за снижения доходов

31.07 / Американские военные убивали мирных жителей в Сирии, подтвердило очередное фейковое расследование

31.07 / Париж грозит жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика