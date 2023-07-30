Как Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро

Уже довольно давно лик народной артистки России лицезрят простые

смертные, пытаясь воспользоваться общественным транспортом. На станции метро

“Московская” в Нижнем Новгороде прикрепили огромный плакат, на

котором Мария Аронова оттопыривает большой палец руки.

В столице Приволжья рекламные баннеры на стенах

метрополитена устанавливать не принято, но ради актрисы, похоже, сделали

исключение. Теперь напечатанный лик звезды провожает и встречает пассажиров электропоездов.

Вместо иконы, как Пресвятая Дева, Мария Аронова становится для народа

ориентиром. Правда, не духовным, а транспортным.

Марию Аронову повесили в метро практически на самом видном

месте — около фигурной надписи “Московская”. Пока ждешь состав до

станции “Стрелка”, волей-неволей встречаешься с актрисой взглядом.

Тем, кто смотрит на этот плакат каждый день, знаменитость может даже сниться.

Причина, по которой артистка висит в метро на мраморной

стене возле колонн, легко объяснима. Плакат рекламный, а Мария Аронова приняла

участие в кампании по продвижению медицинских услуг.

Актриса рекламирует лечение варикоза, отчего возникает

несколько вопросов. Почему она? Причем здесь метро? И неужели нет более удачного

плаката? Ответ напрашивается сам собой — деньги не пахнут.

Так что используйте, люди добрые, Нижегородский метрополитен.

Счастливого пути на станции “Московская” вряд ли кто пожелает, зато печатная

Мария Аронова позовет на УЗИ.