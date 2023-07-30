 

Как Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро

30.07.2023, 19:40, Новости дня
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Уже довольно давно лик народной артистки России лицезрят простые
смертные, пытаясь воспользоваться общественным транспортом. На станции метро
“Московская” в Нижнем Новгороде прикрепили огромный плакат, на
котором Мария Аронова оттопыривает большой палец руки.

В столице Приволжья рекламные баннеры на стенах
метрополитена устанавливать не принято, но ради актрисы, похоже, сделали
исключение. Теперь напечатанный лик звезды провожает и встречает пассажиров электропоездов.
Вместо иконы, как Пресвятая Дева, Мария Аронова становится для народа
ориентиром. Правда, не духовным, а транспортным.

Марию Аронову повесили в метро практически на самом видном
месте — около фигурной надписи “Московская”. Пока ждешь состав до
станции “Стрелка”, волей-неволей встречаешься с актрисой взглядом.
Тем, кто смотрит на этот плакат каждый день, знаменитость может даже сниться.

Причина, по которой артистка висит в метро на мраморной
стене возле колонн, легко объяснима. Плакат рекламный, а Мария Аронова приняла
участие в кампании по продвижению медицинских услуг.

Актриса рекламирует лечение варикоза, отчего возникает
несколько вопросов. Почему она? Причем здесь метро? И неужели нет более удачного
плаката? Ответ напрашивается сам собой — деньги не пахнут.

Так что используйте, люди добрые, Нижегородский метрополитен.
Счастливого пути на станции “Московская” вряд ли кто пожелает, зато печатная
Мария Аронова позовет на УЗИ.


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