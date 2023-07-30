 

Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии

30.07.2023, 19:40, Новости дня
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Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV всегда выступает против насилия,
жестких законов капитализма и ядерного оружия. Он любит животных, ратует за
сохранение экологии, духовное и сострадательное единство всех людей.

Книга “Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика
важнее религии” — это энциклопедия гуманизма для начинающих, на которую
потребовалось чуть более ста страниц. Создатель книги Франц Альт получил от
Далай-ламы универсальную инструкцию по достижению счастья и поделился ей с
другими.

По словам Его Святейшества, на почве религии сильные мира
сего манипулируют массами, а эгоизм, национализм и насилие преподносят как
общественные блага. Лидер буддистов говорит о том, что у людей есть врожденная фундаментальная
духовность — этика. Согласно этой форме нравственности, развитие общества неразрывно
связано с состраданием и заботой о всех живущих. И она гораздо важнее любой
религии, а также является ее неотъемлемой частью.

Далай-лама XIV призывает каждого уяснить, что человечество —
это одна большая семья. Все хотят обрести счастье и избежать страданий, сходств
у людей гораздо больше, чем различий. Чтобы сгладить острые углы, следует
научиться мыслить позитивно и с любовью к ближнему.

“Единственной причиной войн и насилия являются наши
негативные эмоции. Мы даем им слишком много пространства — и слишком мало его
мы оставляем для сочувствия и интеллектуальных процессов”, — утверждает
Его Святейшество.

В книге сказано: мы сможем достичь мира вокруг нас и между
нами лишь тогда, когда добьемся подлинного покоя внутри себя. В качестве
примера духовный лидер приводит слова Махатмы Ганди: “Будь сам тем
изменением, которое хочешь увидеть в мире”.

“Мира снаружи не добиться, пока его нет внутри.
Прежде чем приступать к внешнему разоружению, необходимо разоружиться
внутренне”, — таково воззвание Далай-ламы к человечеству.


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