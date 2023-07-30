Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии

Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV всегда выступает против насилия,

жестких законов капитализма и ядерного оружия. Он любит животных, ратует за

сохранение экологии, духовное и сострадательное единство всех людей.

Книга “Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика

важнее религии” — это энциклопедия гуманизма для начинающих, на которую

потребовалось чуть более ста страниц. Создатель книги Франц Альт получил от

Далай-ламы универсальную инструкцию по достижению счастья и поделился ей с

другими.

По словам Его Святейшества, на почве религии сильные мира

сего манипулируют массами, а эгоизм, национализм и насилие преподносят как

общественные блага. Лидер буддистов говорит о том, что у людей есть врожденная фундаментальная

духовность — этика. Согласно этой форме нравственности, развитие общества неразрывно

связано с состраданием и заботой о всех живущих. И она гораздо важнее любой

религии, а также является ее неотъемлемой частью.

Далай-лама XIV призывает каждого уяснить, что человечество —

это одна большая семья. Все хотят обрести счастье и избежать страданий, сходств

у людей гораздо больше, чем различий. Чтобы сгладить острые углы, следует

научиться мыслить позитивно и с любовью к ближнему.

“Единственной причиной войн и насилия являются наши

негативные эмоции. Мы даем им слишком много пространства — и слишком мало его

мы оставляем для сочувствия и интеллектуальных процессов”, — утверждает

Его Святейшество.

В книге сказано: мы сможем достичь мира вокруг нас и между

нами лишь тогда, когда добьемся подлинного покоя внутри себя. В качестве

примера духовный лидер приводит слова Махатмы Ганди: “Будь сам тем

изменением, которое хочешь увидеть в мире”.

“Мира снаружи не добиться, пока его нет внутри.

Прежде чем приступать к внешнему разоружению, необходимо разоружиться

внутренне”, — таково воззвание Далай-ламы к человечеству.