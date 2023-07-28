В Иркутской области мужчина расстрелял сына и травмата

В поселке Молодежной Иркутской области 55-летний отец выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего сына. По данным “Царьграда”, парень сам пришел в больницу с травмой кости.

Радио 1 сообщает, что причиной стала ссора между отцом и сыном. Во время конфликта юноша схватился за кочергу, а мужчина за “Виндетту” и несколько раз выстрелил в сына. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отца задержали.