 

Мосгоризбирком утвердил порядок голосования на выборах мэра столицы

27.07.2023, 15:31, Новости дня
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Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) утвердила порядок дистанционного электронного голосования на выборах мэра. Общественная палата ранее обсудила проект порядка и одобрила его.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут напомнил, что в этом году на избирательных участках впервые начнут использовать терминалы дистанционного электронного голосования. Устройства будут переносными и стационарными.

“Соответственно, первый обеспечит возможность проголосовать без использования бумажного бюллетеня тем избирателям, которые на участок пришли. Второй обеспечит возможность голосования избирателям на дому с использованием переносного терминала также без бумажного бюллетеня”, – цитирует Реута Агентство городских новостей “Москва”.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами будут осуществляться контрольные распечатки хода голосования. Избиратели смогут самостоятельно следить за ходом избирательного процесса с помощью специального сервиса.

Кандидатам и представителям политических партий предоставят доступ к отдельному узлу распределенной базы данных. Также будет применяться блокчейн, который исключит возможность манипуляций с результатами электронного голосования.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.


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