 

На площади ДНР в Москве почтили память погибших в Донбассе детей

27.07.2023, 12:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

К мероприятию присоединились сенаторы от новых регионов – Ольга Бас, Дарья Лантратова и член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. Также в мероприятии приняли участие депутаты Госдумы Нина Останина, Татьяна Буцкая, Бадма Башанкаев и глава столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Сенаторы и депутаты почтили память погибших в конфликте детей минутой молчания. Молодежь пришла с фотографиями маленьких жертв к посольствам 12 стран, предоставляющих Украине оружие.

Участники акции выразили надежду, что виновные в гибели детей понесут наказание. Необходимо выполнить все задачи спецоперации и донести миру правду о преступлениях Киева в отношении гражданского населения, подчеркнули парламентарии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Как быстро помыть жалюзи?

29.07 / Какие тренды в пластике повторяются из года в год?

29.07 / Bloomberg – не все члены БРИКС поддерживают идею о расширении блока

28.07 / Благоустройство Воробьевской набережной выполнено на 80%

28.07 / “Никакой зарплаты не хватит”: Барановская вышла на связь из отпуска

28.07 / “Доброе место”: москвичей приглашают присоединиться к волонтерскому движению

28.07 / Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео

28.07 / Под Москвой на рабочем месте умер молодой слесарь

28.07 / Ким Чен Ын показал на параде Шойгу новейшие разведывательные и ударные беспилотники

28.07 / На 11-й Парковой улице построят дом по программе реновации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика