На площади ДНР в Москве почтили память погибших в Донбассе детей
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К мероприятию присоединились сенаторы от новых регионов – Ольга Бас, Дарья Лантратова и член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. Также в мероприятии приняли участие депутаты Госдумы Нина Останина, Татьяна Буцкая, Бадма Башанкаев и глава столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Сенаторы и депутаты почтили память погибших в конфликте детей минутой молчания. Молодежь пришла с фотографиями маленьких жертв к посольствам 12 стран, предоставляющих Украине оружие.
Участники акции выразили надежду, что виновные в гибели детей понесут наказание. Необходимо выполнить все задачи спецоперации и донести миру правду о преступлениях Киева в отношении гражданского населения, подчеркнули парламентарии.
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