Москвичей приглашают познакомиться с культурой Индии

Российская столица богата на всевозможные культурные события от концертов на уровне социального учреждения до масштабных фестивалей, на которые приезжают артисты из разных стран. В международном формате пройдет и “Чеховский фестиваль на улицах Москвы”, на котором выступит знаменитый индийский танцевальный коллектив The Drishtikon Dance Foundation.

Команда мастеров под руководством танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас познакомит жителей и гостей столицы с культурой Индии 28, 29 и 30 июля на площадке “Московских сезонов”, расположенной на Тверской площади. Гостей фестиваля ожидает спектакль “Утсав – праздник жизни”.

Слово “утсав” так и переводится с санскрита: “фестиваль, праздник, особый случай”. Яркое и динамичное представление погрузит москвичей с национальным индийским искусством танца — катхак (дословно “рассказчик”). Артисты с помощью танца расскажут всем желающим историю древнего эпоса.

К слову, искусство катхак объединяет в себе как индуистскую, так и исламскую культуру. В древности танцевальные коллективы исполняли его и в индуистских храмах, и во дворцах мусульманских правителей страны. Танец стал национальной традицией Индии традицией, профессиональные навыки передаются от учителя к ученику.

Танец

катхак отличается сложным ритмом. быстрыми пируэтами и кружениями. Исполнители надевают на щиколотки большое количество колокольчиков и браслетов, чтобы движения сопровождались звоном. Руководитель коллектива The Drishtikon Dance Foundation

Адити Мангалдас является признанным в мире мастером искусства катхак.

Насладиться выступлениями ее команды москвичи смогут 28 июля в 19:00, 29 и 30 июля в 17:00 и 19:00. Мероприятия проводятся абсолютно бесплатно. В рамках XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова, включающего в себя “Чеховский фестиваль на улицах Москвы”, жители и гости столицы могут посетить и иные культурные события также бесплатно.

Кстати, познакомиться с культурой Индии и других стран жители Москвы могут также в рамках фестиваля “Музыкальная Евразия”. Гостей праздника ждет масштабная программа 29 июля на территории музея-заповедника “Кузьминки-Люблино”.