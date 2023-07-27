Aмериканцы остаются в неведении, что же подразумевается под «победой» на Украине

Власти США неустанно твердят о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако до сих пор американцы остаются в неведении, что же подразумевается под «победой» на Украине. Как пишет автор The American Conservative, конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы знать правду о миссии Америки на Украине, поскольку это единственный способ гарантировать, что американцы не ввяжутся в очередную бесконечную войну.



AP

Спустя месяц после начала украинского конфликта советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил на брифинге для прессы, что президент Байден направляется в Европу, чтобы послать «мощный сигнал» о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Как пишет представитель восьмого избирательного округа штата Огайо и бывший военнослужащий десантного разведывательно-диверсионного подразделения Уоррен Дэвидсон, вскоре после этого этот посыл начали повторять и другие высокопоставленные чиновники в администрации, вплоть до самого президента, однако до сих пор американцы остаются в неведении, что же подразумевается под «победой» на Украине.

Как продолжает автор в статье для The American Conservative, по одной из теорий США должны способствовать мирным переговорам и не допустить, чтобы боевые действия перекинулись на членов НАТО, однако американское правительство доселе гарантировало Зеленскому непрерывный поток финансирования и оружия и последовательно срывало любые усилия по мирному урегулированию конфликта.

По другой теории, предложенной госсекретарем Блинкеном, победа будет заключаться в изгнании русских с территории Украины. Эта задача потребует от правительства совершенно иных ресурсов, и конгресс обязан её обсудить, прежде чем отправлять Украине средства. Кроме того, если цель состоит именно в этом, то у Украины попросту нет средств для её достижения.

Самую радикальную теорию отстаивает исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Она предполагает трибунал по «военным преступлениям» для Путина и, возможно, смену режима в России. Такой подход в принципе не только потребует активных боевых действий непосредственно с Россией, но и будет актом агрессии со стороны США.

«Не заблуждайтесь, Соединённые Штаты уже ведут против Москвы опосредованную войну. Администрация Байдена обязана сообщить американцам, если её цель — развязать с Россией войну ещё более обширную, а конгресс должен привлечь Белый дом к ответственности», — пишет автор материала.

Он отмечает, что на сегодняшний день конгресс уже выделил Украине свыше $113 млрд, хотя и не определил конкретных задач. В результате получается, что США тратят эти деньги бесцельно. Но боевые действия затягиваются, и призывы к оружию «побольше и покруче» звучат всё чаще — Америка уже перешла от танков Abrams к ракетам большой дальности, истребителям F-16 и кассетным боеприпасам. Стоимость и расход оружия нарастают, однако администрация Байдена по-прежнему твердит свою мантру про «столько, сколько потребуется», не уточняя, чего именно они хотят добиться.

Автор статьи отмечает, что он как бывший десантник-диверсант хорошо знет, что без чётко поставленной задачи администрации Байдена невозможно ни выработать чёткие цели, ни выделить надлежащие ресурсы, ни привлечь кого-либо к ответственности за неудачу. Именно так вышло 1 мая 2003 года, когда бывший президент Джордж Буш — младший произнёс свою знаменательную речь на борту авианосца, а за спиной у него развевался транспарант «Миссия выполнена». Все знали, что ставшие с тех пор печально известными слова Буша ещё не означали конец войны: США задержались в Ираке вплоть до официального ухода в 2011 году. И несмотря на этот крупный внешнеполитический провал, никто так и не был привлечён к ответственности.

«Хотя обстоятельства изменились, уроки этого провала актуальны и поныне. Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы знать правду о миссии Америки на Украине. Это единственный способ всерьёз обсудить наше участие и гарантировать, что американцы не ввяжутся в очередную бесконечную войну, сами того не ведая, словно лунатики», — заключает автор статьи.

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