FAZ – экономический кризис подталкивает Эрдогана к сближению с ЕС — но Брюсселю не стоит многого от него ожидать

В последние недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляет «сигналы в сторону Европы» и указывает на стремление страны к вступлению в ЕС, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако, как считает издание, Эрдоган знает, что присоединение Турции к ЕС маловероятно при его жизни. Более того, он не заинтересован в проведении глубоких реформ, требуемых от страны при вступлении. К изменению внешнеполитического курса Эрдогана подталкивает в первую очередь экономический кризис у себя дома.



AP

Всякий раз, когда в Турции говорят о Европейском союзе, речь всегда заходит о «политике идентичности, об обманутых ожиданиях и ущемлённой гордости». На этой палитре эмоций и сыграл Реджеп Тайип Эрдоган, когда в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе увязал приём Швеции в альянс с возобновлением переговоров о вступлении в ЕС Турции, пишет Frankfurter Allgemeine.

Правда, президент Турции сразу же отказался от этого требования. Но выступление «произвело желаемый эффект» среди его сторонников. Эрдогану удалось убедить их в том, что только его «якобы смелый шаг» «сдвинул с мёртвой точки» отношения между ЕС и Турцией, отмечает издание.

На самом деле Брюссель в настоящий момент пересматривает отношения с Турцией и по другим причинам. С одной стороны, после переизбрания Эрдогана стало окончательно ясно, что Евросоюзу не избежать взаимодействия с ним в течение ещё пяти следующих лет.

С другой стороны, на фоне конфликта на Украине Турция приобрела такое большое геостратегическое значение, что было бы неразумно давать отношениям и дальше «развиваться на автопилоте». Объединение Эрдоганом ЕС и НАТО в одно целое также было нацелено на тех европейцев, которые настаивают на более чётком определении ЕС с точки зрения геополитики и политики безопасности. «Членство в ЕС Турции, имеющей вторую по потенциалу армию в НАТО, придаст ЕС новую силу», — заявил он.

Конечно, Эрдоган знает, что вступление Турции в ЕС маловероятно при его жизни, подчёркивает издание. Можно «с уверенностью предположить», что он в любом случае больше не заинтересован в процессе, требующем от него проведения глубоких реформ. В настоящее время он озабочен прогрессом в трёх областях: он хочет добиться либерализации визового режима для граждан Турции, углубления торговых отношений с ЕС с помощью реформы таможенного союза и новых финансовых обязательств от ЕС в рамках соглашения по беженцам, заключённого в 2016 году.

Ссылаясь на переговоры о вступлении, которые были приостановлены с 2018 года, Эрдоган, кажется, стремится «возвратить дух» начала 2000-х годов, когда турецкая экономика быстро росла благодаря западным инвесторам. Однако он до сих пор избегал связанных с этим структурных реформ. Тем не менее экономический кризис в собственной стране вынуждает его скорректировать внешнеполитический курс.

В этом смысле вполне логично, что ЕС «зондирует почву», чтобы выяснить, насколько велика готовность президента Турции идти навстречу европейцам. Эрдоган уже «направил первые сигналы в сторону Европы», например поддержав потенциальное вступление Украины в НАТО. В целом, как считает издание, во внешней политике Турции наметился определённый сдвиг.

На этой неделе Эрдоган примет в Анкаре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ещё пять лет назад он обвинял правительство страны в «государственном терроре». На прошлой неделе он подписал соглашения на сумму около $50 миллиардов с Объединёнными Арабскими Эмиратами, которые он недавно обвинил в причастности к неудавшейся попытке государственного переворота в Турции.

Однако, как отмечает издание, в отличие от ЕС, эти страны не заботит то, что Эрдоган «попирает права человека». В настоящее время в Турции «нет никаких признаков возвращения к верховенству права». Это ставит европейцев перед дилеммой. С одной стороны, европейские компании также выиграют от реформирования таможенного союза. С другой стороны, ЕС будет «играть на руку» президенту, который «всё глубже загоняет свою страну в автократию».

Из-за большого количества просителей убежища из Турции, безвизового режима пока также ждать не стоит. Но переговоры о его упрощении для определённых целевых групп населения «откроют возможности для более сильного влияния» на Турцию. Эрдоган известен своим «деловым подходом» к внешней политике. За каждый свой шаг он требует что-то взамен. Он будет вынужден мириться с таким же подходом со стороны своих коллег.

В сфере миграции сотрудничество с Турцией по-прежнему отвечает интересам ЕС. Враждебность по отношению к беженцам в турецком обществе достигла такого высокого уровня, что всё больше сирийцев, давно прибывших в Турцию, решают попытать счастья в Европе. Турция справедливо отмечает, что, будучи страной с самым большим числом беженцев в мире, она имеет право на получение помощи.

Эрдоган отдалил свою страну от ЕС. Однако две трети турецкой молодёжи продолжают настаивать на более тесных связях с Европой. Чтобы не утратить эту поддержку внутри страны, ЕС стоит изучить возможности сближения. Однако «не стоит ожидать от Эрдогана слишком многого», считает Frankfurter Allgemeine.

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