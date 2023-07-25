 

В усадьбе Кусково представят работы Исидора Фрих-Хара и Марии Холодной

25.07.2023, 16:49, Новости дня
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Москва богата на всевозможное творческие события: от многочисленных концертов и кинопоказов на любой вкус и возраст, до довольно уникальных выставок, требующих глубоко погружения в историю вопроса. К примеру, в усадьбе Кусково представят работы Исидора Фрих-Хара и Марии Холодной. Жители и гости столицы смогут насладиться шедеврами советской керамики и другими ценными экспонатами.

Выставка “Две жизни — одна судьба. Исидор Фрих-Хар и Мария Холодная” приурочена к 130-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР Исидора Фрих-Хара и, соответственно, 120-летию со дня рождения скульптора, мастера советского прикладного искусства Марии Холодной.

Экспозиция включает в себя элементы монографической коллекции художников, их произведения и фото из семейного архива. Работы с 27 июля по 3 декабря будут доступны для всех желающих в воксале Большой каменной оранжереи усадьбы Кусково.

Значительную часть шедевров из собрания Государственного музея керамики в усадьбе Кусково москвичи увидят впервые. Коллекция представляет из себя произведения не только из керамики, но и стекла, а также фарфора. А фотографиями из семейного архива мастеров помогут гостям лучше изучить основные этапы их жизни и творчества.

Исидор Фрих-Хара и Мария Холодная были абсолютно противоположными по характеру, социальной принадлежности, образованию и жизненным перспективам людьми. Однако при этом они, одинаково одаренные, стали активными участниками революционных событий, масштабных социальный, экономических и политических перемен в молодой стране.

Творчество выдающихся отечественных художников было связано с поиском собственного пути на фоне бурного развития авангардных течений 1920-х годов. Мастера перепробовали различные стили и материалы и в конце концов остановились на керамике. В итоге сама судьба свела их в начале 1930-х годов в художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода.

Исидор Фрих-Хар и Мария Холодная стали известны не только благодаря авторским работам. Они участвовали в реформах советской керамической промышленности, создавали первые образцы тиражной продукции.


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