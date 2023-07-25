В Останкинском районе построили подземный паркинг

Подземный паркинг рассчитан почти на 900 машиномест. Он расположен по адресу: Березовая аллея, дом 19, строение 7.

О строительстве объекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он отметил, что высокая автомобилизация в столице предъявляет особое внимание к созданию новых парковочных пространств.

Бочкарев уточнил, что паркинг оснастили системами видеонаблюдения и контроля доступа. Они работают в круглосуточном режиме.

Площадь автостоянки составляет 29 тысяч квадратных метров. Для части парковочных мест предусмотрена двухуровневая система хранения автомобилей. Въезд и выезд осуществляется через охраняемый пост с автоматическим шлагбаумом.

Паркинг построили в составе нового комплекса апартаментов. В феврале и апреле 2023 года в эксплуатацию ввели шесть корпусов и коммунальные объекты.

После этого было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга. Специалисты Мосгосстройнадзора оформили разрешительную документацию, которая нужна для начала работы подземной автостоянки.

Мосгосстройнадзор следил за качеством работ по возведению объекта. На всех этапах привлекались специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), которые проводили комплекс лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Соответствующую возможность получили арендаторы городских земельных участков. Им достаточно обратиться в Межведомственную комиссию и заключить со столичным Департаментом городского имущества дополнительное соглашение, прилагаемое к договору об аренде участка.

Собянин выразил уверенность, что возможность установить зарядные станции для электромобилей будет пользоваться спросом среди торгово-развлекательных центров, коммерческих паркингов, офисных центров и других организаций.

На сегодняшний день в Москве установлено более 400 таких зарядных станций. Они пользуются хорошим спросом среди горожан.