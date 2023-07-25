В Москве открылась выставка детских рисунков

В Москве открылась выставка рисунков, авторами которых являются дети сотрудников столичного правительства. Начинающие художники хотят показать жителям и гостям города, как ежедневный труд их родителей меняет многомиллионный мегаполис к лучшему.

На выставке “Москва — яркими красками” представлены рисунки, изображающие труд пожарных, библиотекарей, экологов, строителей, дизайнеров и аналитиков. Героями детских работ стали сотрудники столичных ведомств и организаций.

На уличных баннерах собраны композиции из фотографий самих рисунков, а также их авторов и героев. В минувший понедельник, 24 июля, стенды установили на в Климентовском переулке. А 14 августа выставка переедет на Рождественский бульвар.

Организатором экспозиции “Москва — яркими красками” является команда проекта “Кадровые сервисы Правительства Москвы”.заместитель начальника управления государственной службы и кадров столичного правительства Полина Логинова раскрыла идею выставки.

“За многими, даже незаметными, улучшениями в жизни столицы стоит ежедневный труд тысяч профессионалов из команды Москвы. Организуя эту фотовыставку, мы хотели показать их работу сквозь призму детского взгляда, чтобы подчеркнуть, сколько сил, времени и заботы они вкладывают в свое дело”, – отметила организатор.

Всего москвичи смогут насладиться 28 работами. К примеру, на одной из них изображена сотрудница семейного центра “Согласие”, которая проводит мероприятие для детей и подростков, оказавшихся в рудной жизненной ситуации.

Что касается родителей юных даровании, то им было очень интересно узнать, как их наследники воспринимают работу сотрудники правительства Москвы. Примечательно, что начинающие художники чаще всего видят не рабочий процесс, а конечный результат, например, заполненные общественным транспортом улицы или чистые скверы и парки.

Кстати, жителей и гостей столицы также приглашают посетить выставки трех современных художников. Работы доступны в галереях объединения “Выставочные залы Москвы” со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.