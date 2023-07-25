Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты

Более 25 тысяч жителей Владивостока и 182 многоквартирных дома остались без света. Как сообщает RT, причиной случившегося стал обрыв проводов парусной яхтой.

По данным Радио 1, яхтсмен оборвал мачтой два нижних кабеля, которые находились в месте перехода через канал на остров Елена. В настоящее время проводится ремонт сетей. Ситуацию под контроль взяла прокуратура Приморья. Об этом сообщает “Царьград”.