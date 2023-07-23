Илон Маск анонсирует ребрендинг Twitter – птица исчезнет из логотипа

Американский предприниматель и владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск заявил о грядущих переменах в бренде платформы: птичка больше не будет украшать ее логотип. Об этом пишет сам Маск на своей странице в социальной сети.

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — пишет публикация Маска.

Основатель Tesla и SpaceX также анонсировал возможный дизайн, который будет использован после ребрендинга Twitter. Новый логотип представляет собой букву “Х” на черном фоне.

Тем не менее, окончательный вариант ребрендинга пока не получил одобрения. Следует отметить, что это не первый раз, когда Маск анонсирует глобальные изменения в Twitter. В прошлом году он внедрил возможность платной верификации аккаунтов, запретил просматривать твиты без регистрации, а также разблокировал некоторых пользователей, включая экс-президента США Дональда Трампа. Кроме того, в компании произошли структурные изменения, уволили некоторых сотрудников, а у оставшихся изменились условия работы.