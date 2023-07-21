Банк России повышает ключевую ставку до 8,5% на фоне роста инфляции

Совет директоров Банка РФ на своем плановом заседании принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5%. Ранее этот показатель составлял 7,5% годовых и не изменялся с сентября 2022 года.

Новое решение Банка вызывает определенные неожиданности, так как ставка была повышена на 100 базисных пунктов, что противоречит ожиданиям многих экономистов, которые прогнозировали более консервативный рост на 50 базисных пунктов.

Согласно прогнозу Банка России, его денежно-кредитная политика позволит снизить инфляцию до 5,0–6,5% к концу 2023 года, а в 2024 году ожидается возвращение к устойчивому уровню инфляции в 4%.

Повышение ключевой ставки призвано сдержать рост инфляции и обеспечить стабильность российской экономики в условиях изменчивой мировой конъюнктуры. Это решение Банка РФ может повлиять на кредитные ставки в коммерческих банках и на рост затрат на заемные средства для предприятий и населения.

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