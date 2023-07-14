 

На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе можно посетить музей вредных привычек

14.07.2023, 10:35, Новости дня
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Музей вредных привычек откроется в Гостином Дворе рамках Московского урбанистического форума. В одном из залов разместятся арт-объекты, которые покажут, как вредные привычки и малоподвижный образ жизни негативно влияют на организм и возникновение различных заболеваний.

В одном из залов разместится иммерсивное пространство. Посетители окажутся в организме человека с вредными привычками и увидят, что происходит с органами.

Также в Гостином Дворе будет работать симуляционный центр, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи, научится ставить капельницы и делать уколы. Гости увидят процесс создания искусственных внутренних органов.

Посетителям продемонстрируют шоу-путешествие с Гиппократом, попавшим в современную эпоху, покажут иммерсивный спектакль о жизни человека с деменцией.

Часть выставки посвятят образованию и карьере. Гости смогут узнать, какие виды деятельности им подходят.

Напомним, что на площадке МУФ-2023 в “Лужниках” пройдет серия спортивных мероприятий. В олимпийском комплексе будет более 30 тематических пространств.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Его площадки расположатся в парке “Зарядье”, в спорткомплексе “Лужники”, в Центральном выставочном зале “Манеж” и Гостином Дворе.


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