 

Гости Московского урбанфорума смогут посетить шесть тематических зон на выставке “Станция Манеж”

14.07.2023, 10:35, Новости дня
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Выставка “Станция Манеж” пройдет с 16 августа по 10 сентября. Она будет разделена на шесть тематических зон.

На первом этаже расположатся интерактивные стенды, посвященные развитию Большой кольцевой линии (БКЛ), Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Также посетители узнают о строительстве новых станций и вокзалов.

В отдельном зале будут представлены крупнейшие дорожные проекты Москвы. Между площадками “Станции Манеж” можно перемещаться пешком или на уменьшенных копиях вагонов метро и МЦД.

Все желающие смогут попробовать себя в качестве машиниста метро. На выставке представят реалистичный макет тоннеля пятого диаметра через центр Москвы. Для посетителей с детьми организуют семейный досуговый центр.

На площадке Московского урбанистического форума в “Лужниках” пройдет выставка спецтехники городских служб. Гости увидят 90 единиц коммунальной и спасательной техники.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия. Площадки расположатся в парке “Зарядье”, в спорткомплексе “Лужники”, в Центральном выставочном зале “Манеж” и Гостином Дворе.


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