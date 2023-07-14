ABC News – разрушительное наводнение в Вермонте и экстремальная жара в Калифорнии – катастрофические погодные условия в США

В то время как на северо-востоке США оценивают ущерб после катастрофического наводнения, на западе готовятся к новой волне рекордной жары. Как отмечает ABC News, ситуация после наводнения в Вермонте постепенно улучшается. Тем временем жара в Калифорнии бьёт новые рекорды – ожидается повышение температуры до 48 ℃. По данным американских СМИ, изменения климата также влекут за собой повышение температур мирового океана, новые оползни и подземное изменение климата.

После сегодняшней ночи официальные лица, внимательно следившие за состоянием дамбы вблизи затопленной столицы штата Вермонт, сообщили хорошие новости: вода отступает. За несколько часов на Монтпилиер обрушилось почти восемь дюймов осадков, а уровень воды в реке превысил 21 фут, затопив центр города. Потоки воды размыли землю под железнодорожными путями.

А ваш дом находится прямо здесь.

СИНТИЯ ГАББ: Это очень нервно…

Синтия Габб наблюдала за тем, как вода поглощает дорогу в нескольких футах от её дома в Лондондерри.

СИНТИЯ ГАББ: Ну, мы помним, что выдержали ураган Айрин, поэтому мы надеялись, что выдержим и этот. У этого даже нет названия.

И теперь штат ожидает ещё до четырех дюймов осадков к этим выходным.

Тем временем 65 миллионов человек от Флориды до Калифорнии находятся под угрозой сильной жары. В Финиксе уже 13-й день подряд ожидается температура 110 градусов по Фаренгейту и выше, на большей территории Калифорнии температура превышает норму более чем на 15 градусов, а в Лас-Вегасе в эти выходные может быть установлен рекордный показатель в 118 градусов по Фаренгейту.

ДЖИНДЖЕР ЗИ, главный метеоролог ABC News: Если Лас-Вегас — и это своего рода занудство, чем я всегда и интересуюсь, — если Лас-Вегас преодолеет отметку в 117 градусов по Фаренгейту, что является их пределом, то это побьёт рекорд всех времён. Помню, я была в Национальной метеорологической службе в Лас-Вегасе и спросила их: «Почему сейчас 117 градусов?». Похоже, что в это воскресенье мы даже сможем побить этот рекорд.

Жара является самым смертоносным природным явлением в США: ежегодно в результате увеличения количества дней с температурой выше 90 градусов по Фаренгейту погибает в среднем около 1400 человек. И речь идёт не только о повышении температуры на суше. Около 40 процентов мирового океана переживает волну жары. Учёные утверждают, что изменение климата также провоцирует более экстремальные дожди, что может быть фактором этой медленно разворачивающейся катастрофы в Южной Калифорнии. По меньшей мере 12 домов провалились в овраг в районе Роллинг Хиллз Эстейт, ещё 16 находятся под угрозой.

МАТТ ГАТМАН, ABC News, Роллинг Хиллз Эстейт, Калифорния: Геологи штата сообщают, что рекордные дожди в этом году привели к образованию тысяч оползней, и зачастую именно самые крупные из них формируются дольше всего. Поэтому есть опасения, что в ближайшие месяцы здесь могут произойти новые оползни.

Учёные также обращают более пристальное внимание на так называемое подземное изменение климата в крупных городах. Новое исследование показало, что за последние 70 лет земля под Чикаго прогрелась более чем на пять градусов, в результате чего грунт под зданиями разбухает и трескается. Последствия изменения климата оказываются дорогостоящими. Страховая компания Farmers Insurance сокращает страховые выплаты во Флориде и Калифорнии, в частности, из-за экстремальных погодных условий.

Дата выхода в эфир 12 июля 2023 года.

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