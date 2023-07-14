Der Spiegel – 40% американских подлодок выведены из строя и ждут ремонта

За последние десять лет флот подводных лодок США сократился, а почти 40% субмарин сейчас выведены из строя, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Вопреки правилам, больше пятой части американских подлодок находятся в ремонте или ожидают технического обслуживания из-за нехватки квалифицированных рабочих, недостатка мест на верфях и проблем с цепочками поставок ремонтных деталей.



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В составе ВМС США насчитывается 49 быстроходных противолодочных подводных лодок, однако на данный момент почти 40% этого флота выведено из строя, пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на доклад Исследовательской службы конгресса США.

Согласно отчёту, соответствующие подводные лодки сейчас находятся на ремонте или ожидают назначения даты технического обслуживания. Причинами задержек, по мнению авторов доклада, являются нехватка квалифицированных рабочих, а также недостаток площадей на ответственных верфях и проблемы с цепочками поставок. Некоторые ремонтные детали, к примеру, могут быть закуплены только у одного производителя.

Кроме того, из представленных в докладе данных следует, что текущие показатели явно не соответствуют плановым показателям ВМС США, подчёркивает немецкий журнал. В частности, только одна пятая часть быстроходного ударного флота должна находиться в ремонте в любой момент времени. При этом не должно возникать простоев из-за того, что подводные лодки вынуждены ждать приёма на ремонт или техническое обслуживание.

Как отмечает Der Spiegel, в последний раз ВМС США смогли достичь поставленной цели в 2015 финансовом году. Тогда в ремонте одновременно находились десять подводных лодок быстроходного ударного флота. С тех пор квота регулярно превышается. В данный момент это значение составляет 37%, что является рекордно высоким показателем, пишет издание. Кроме того, сократилось количество быстроходных противолодочных подводных лодок. Десять лет назад объём флота составлял 53 подводные лодки вместо 49 нынешних.

«ВМС продолжают выполнять все свои оперативные требования», — сказала представительница ВМС в интервью американскому телевидению. Согласно сообщению, в будущем ВМС планируют ежегодно закупать дополнительно по две быстроходные противолодочные подводные лодки. Однако, по версии СМИ, в ближайшие годы показатели останутся на низком уровне. Как отмечает издание, после окончания холодной войны США было закуплено всего несколько подводных лодок.

Ситуация усугубляется обязательствами альянса безопасности AUKUS. Этот альянс между США, Австралией и Великобританией был заключён в 2021 году, поясняет немецкий журнал. Эксперты в области безопасности рассматривают его, прежде всего, как попытку противостоять растущим амбициям Китая и его притязаниям на власть в Индо-Тихоокеанском регионе.

Заявленная цель альянса — оснащение Австралии атомными подводными лодками для обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и усиления военного сдерживания в нём. США обязались предоставить для этого от трёх до пяти быстроходных противолодочных подводных лодок в начале 2030-х годов, пишет Der Spiegel.

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