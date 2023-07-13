 

Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале

13.07.2023, 9:10, Новости дня
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Пожар начался в лесу, из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. По данным телеканала “360”, в результате техногенной катастрофы в селе Шайдуриха уничтожен 41 дом, из которых 13 – постоянного проживания, остальные – дачи.

В связи с пожаром в Невьянском городском округе ввели режим ЧС, пишет URA.RU. Из населенного пункта эвакуировали 300 человек.

По данным RT, в результате пожара погиб один человек. Еще двое пострадали, им оказали помощь.


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