 

“Развод был неизбежен”: Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве

13.07.2023, 7:55, Новости дня
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Сохранить семью и удержать любовь вопреки искушениям — настоящее мастерство. Немудрено, что исполнитель хита “Рюмка водки” корит себя за развод. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова прошли огонь и воду, но все-таки не смогли спасти отношения. То ли дело Александр Розенбаум со второй женой, которые с 1975 года в браке и все еще находят компромиссы.

В интервью Лепс признался, что жалеет о разрыве с избранницей, назад дороги нет, но с экс-супругой общается великолепно. Однако это может быть опасно: URA.RU пишет, что отношения между бывшими зачастую приносят боль.

При этом певец до сих пор винит себя за проступок, который совершил в браке. “Развод был неизбежен”, — цитирует Григория Лепса ОСН. Артист добавил, что предательство выразил в творчестве, к которому причастен Александр Розенбаум.

Разведенный маэстро готовится выпустить песню под названием “Предатель”, которую написал сам. Накал тяготных чувств и эмоций Григорий Лепс сформулировал в композиции. Александр Розенбаум скорректировал этот материал и тем самым помог коллеге раскаяться в предательстве музыкальным образом.

Фанаты полагают, что Анна Шаплыкова и Григорий Лепс чересчур быстро оформили развод. Как передает “Царьград”, в критических ситуациях семейные пары пробуют обращаться к психологу. Не исключено, что друг-композитор сможет повлиять на примирение в звездной семье. По образованию Александр Розенбаум врач, а понимание человеческой психологии — его сверхспособность.


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