Премьер-министр Нидерландов уйдёт в отставку после 13 лет на посту

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что покидает свой пост. Причиной стали разногласия по поводу миграционной политики среди членов правящей коалиции. На днях Рютте должны были вынести вотум недоверия, но он опередил оппозицию, заявив, что уходит из политики, пишет Bloomberg. Досрочные выборы назначены на ноябрь 2023 года.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о том, что покидает свой пост и уходит из политики, пишет агентство Bloomberg. Причиной стали разногласия по поводу миграционной политики среди членов правящей коалиции, что привело к её распаду и политическому кризису в стране.

Рютте занимал свою должность дольше всех предшественников, с 2010 года. В понедельник ему должны были вынести вотум недоверия в парламенте, но заявление политика опередило события, и оппозиция отозвала предложение.

«Вчера утром я решил, что больше не буду лидером Народной партии за свободу и демократию, — цитирует Рютте агентство. — После выборов, когда сформируется новое правительство, я уйду из активной политики».

Bloomberg напоминает, что Марк Рютте был в самой гуще европейских политических событий и играл заметную роль среди своих коллег, когда Евросоюз переживал долговой кризис, глобальную пандемию и конфликт на Украине.

«Рютте был связующим звеном между лидерами правительства, потому что он был там так долго и мог вращаться в разных фракциях», — пояснил агентству Стефан Куперус, доцент кафедры политологии Гронингенского университета. «Уход Рютте может создать вакуум в ЕС. Он сформировал институциональную память группы глав государств, и теперь она исчезает».

После ухода Ангелы Меркель в 2021 и сейчас Рютте в Евросоюзе главным старожилом остаётся Виктор Орбан, вступивший на пост главы Венгрии за несколько месяцев до прихода к власти Рютте.

Как поясняет Bloomberg, Марк Рютте будет исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на середину ноября. До этого времени страна будет находится в состоянии неизвестности, к тому же, скорее всего, «Народная партия за свободу и демократию» не сможет сохранить свой статус крупнейшей в стране после ухода лидера. Однако ее представители уже заявили, что представят новую кандидатуру в ближайшие дни.

По информации агентства, правительство Рютте распалось после того, как выдвинуло требование об ограничении права на воссоединение семей беженцев из зон военных действий. Вопросы иммиграции привлекают всё больше внимания в стране. Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщает, что Рютте собирался выступить перед законодателями по этой теме, и было понятно, что он находится на грани. Причём даже некоторые из его бывших партнёров по коалиции рассматривали возможность голосования за его отстранение.

Оппоненты премьер-министра, напротив, были уверены, что он использует тему иммиграции, чтобы укрепить свои политические позиции и повысить поддержку среди населения. По их мнению, именно с таким расчётом Рютте и подтолкнул страну к досрочным выборам. Однако неожиданно бывшие партнёры отвернулись от него, что привело к вынужденному уходу.

Аналитики полагают, что к этому всё давно шло. Последние выборы в Сенат за время его премьерства называют худшими. Именно он был у руля во время скандала с субсидиями на уход за детьми, в результате чего тысячи людей столкнулись с нищетой, а его третий кабинет министров распался. Не стоит забывать и про проблемы с инфляцией, энергетическим кризисом, нехваткой доступного жилья, ухудшение состояния здравоохранения и образования.

Тем не менее, Bloomberg сообщает, что Рютте выглядел очень жизнерадостным, когда объявил о своём решении уйти из политики. При этом он отказался давать характеристику своему 13-летнему правлению, заявив, что «это должны делать другие». Рютте также заверил, что его не интересует руководящая должность в НАТО, и скорее всего, он посвятит себя преподавательской деятельности.

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