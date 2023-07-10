Тулси Габбард об убийстве афганского переводчика в США – американский истеблишмент ослепила жажда власти

В столице США был найден мёртвым житель Афганистана Насрат Ахмад Яр — бывший переводчик, работавший с американскими военными и бежавший из страны после вывода Вашингтоном войск. По данным СМИ, Яр, который работал в сервисе такси Lyft, был застрелен. Комментируя эту новость в эфире Fox News, американский политик Тулси Габбард подчеркнула: эта трагическая история иллюстрирует, что ситуация в городах под управлением Демократической партии, вышла из-под контроля. А произошло это из-за жажды власти, которая застилает демократам глаза.

А со мной на связь выходит Тулси Габбард — ветеран боевых действий и бывший член палаты представителей США. Тулси, спасибо, что к нам заглянули. Такие истории просто вгоняют в тоску — вы ведь лично знали таких ребят, да и я тоже: они хотят работать и зарабатывать, верят, что достигли американской мечты. Они же уже в безопасности, они здесь, в США — а потом происходит вот такое. Как этот случай, на ваш взгляд, отражает нынешнее положение в наших городах?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Это действительно вгоняет в тоску, Пит — и когда я узнала его историю, мне вспомнились те переводчики, с которыми мы работали в Ираке, и их семьи.



Это — трагическое следствие того факта, что наши лидеры уже так давно сосредоточены на управлении, доминировании и захвате других территорий на планете, и при этом совершенно не уделяют внимания тому, что происходит здесь, у нас дома, в наших населённых пунктах. В списке их приоритетов — права ЛГБТ-сообщества Уганды или попытки угрозами заставить Мексику покупать нашу сельхозпродукцию с ГМО, а вот о том, чтобы обеспечивать порядок на границе, поддерживать безопасность на улицах наших городов, чтобы по ним спокойно перемещаться и ходить на работу люди, удовлетворять самые базовые потребности наших граждан у нас же дома, сохранять безопасность и свободу, которых ждут те, кто, как и этот человек, прибывают в США — обо всех этих вещах они думать не хотят.

Да, именно такую идиллическую картину мне рисовали все иракские и афганские переводчики, с которыми я общался: у них было впечатление, что у нас тут молочные реки и кисельные берега, что в Америке можно достичь всего, что пожелаешь — а потом они приезжают сюда и видят всё вот это. За вашим исключением очень мало кто среди демократов признают существование этой проблемы. Есть ли хоть малейший шанс, что наступит момент, когда лидеры внутри Демократической партии признаются: «Мы потеряли контроль над ситуацией в этих городах, и с этим надо что-то делать»?

ТУЛСИ ГАББАРД: Мне горько это говорить, но вряд ли. А причина — в том, что этих людей настолько ослепила и обуяла жажда власти, что они на самом деле не понимают и не видят того, что происходит в этих городах. Они на такое закрывают глаза — как закрывают их на любые проблемы наших городов, которые не являются для них удобными с политической точки зрения.



Именно это больше всего в этой ситуации и удручает — вот эта холодная чёрствость, эти расчётливые решения, которые принимают многие лидеры демократов на уровне как отдельных городов, так и целых штатов и даже всей страны. Они ставят во главу угла собственные интересы и интересы своей партии в ущерб своей главной, фундаментальной задаче, которая как минимум должна заключаться в том, чтобы служить американскому народу.

Дата выхода в эфир 08 июля 2023 года.

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