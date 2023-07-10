Бьянка обвинила известного артиста в сексуальных домогательствах: Каждый его знает

Одна из первых и самых известных в России исполнительниц музыки в жанре ар-н-би Татьяна Липницкая, более известная как певица Бьянка к 37 годам достигла небывалых творческих высот, завевав ряд престижных профессиональных наград.

Злые языки периодически намекают, что исполнительница могла пробиться на сцену отнюдь не из-за творческих способностей. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что подобные подозрения витают вокруг многих молодых звезд.

Увы, в хищном мире шоу-бизнеса случается многое, поэтому от развратных продюсеров, обещающих начинающим артистам золотые горы, не застрахован никто. А бывает и так, что опытные, именитые звезды, поверившие во вседозволенность, распускают руки в отношении более молодых коллег.

В интервью ютуб-каналу FAMETIME TV певица Бьянка подчеркнула, что столкнулась с подобным поведением. Неприятная история случилась, когда звезда вместе с коллегами возвращалась на поезде поезде крупного концерта.

Бьянка не стала раскрывать имя мужчины, который к ней приставал, однако отметила, что “каждый его знает”. Известный артист, которого исполнительница обвинила в сексуальных домогательствах якобы хлопал ее по попе.

Пока другие звезды веселились вместе, известный артист, по словам исполнительницы, навязчиво приглашал ее уединиться в купе, настаивает. Бьянка также подчеркнула, что этот мужчина женат.